Halsema: we kunnen niet de hele stad fouilleren

Halsema vertelde dat er in Amsterdam sinds een jaar een aanscherping is van de aanpak van wapenhandel. Ze wees erop dat er in het najaar ook een wapeninleveractie in de stad is. „Ik snap de discussie over preventief fouilleren. We hebben als driehoek (politie, OM en burgemeester, red.) een voorstel aan de raad gedaan, alleen een meerderheid van de raad voelt daar niets voor”, aldus Halsema. Halsema trok haar plan, dat gericht was op gerichte fouilleeracties en waarbij de kans op etnisch profileren juist enorm beperkt zouden worden, in de periode rondom de Black Lives Matter-protesten daarom weer in.

Halsema stelt dat „je voorzichtig moet zijn met het stigmatiseren van bevolkingsgroepen, maar dat neemt niet weg dat ik het wapengeweld in Amsterdam ernstig genoeg vind. Ik wil een ding zeggen over de suggestie die er in zit, namelijk dat je met preventief fouilleren dit soort incidenten had kunnen voorkomen. Dat is echt niet waar. Dat betekent dat je de hele stad preventief moet fouilleren, vrijwel continu. Dat kan niet.”

Corona ’grootste proeve’

Volgens Halsema is de bestrijding van het coronavirus nu haar „grootste proeve” als burgemeester van Amsterdam. „Vanwege het leed dat het aanricht bij de Amsterdamse bevolking. Daar voel ik me heel verantwoordelijk in.”

Halsema heeft zorgen over de coronacijfers in de stad. Het aantal besmettingen in de hoofdstad is met 623 het hoogst in Nederland, bleek uit weekcijfers van het RIVM. In drukke delen van de stad geldt verplicht een mondkapje.

„De cijfers stabiliseren op een veel te hoog niveau”, aldus de burgemeester, die zich ’aanhoudend zorgen’ maakt. „Dit beleid werkt alleen als er draagvlak is onder inwoners en ondernemers. Dat kalft landelijk af, maar een aantal maatregelen werkt wel.”

Tweede termijn

Op de vraag of Halsema, die ruim twee jaar de burgemeesterszetel in de stad bekleedt, een tweede termijn als burgemeester ambieert, antwoordde ze dat ze daar nog niet mee bezig is. „Ik ben bezig een crisis te bestrijden.”

Donderdag is er een spoeddebat in de Amsterdamse gemeenteraad over het toenemende wapengeweld. CDA, VVD, FVD, PvdA, SP en CU willen in gesprek over het geweld dat Amsterdam de afgelopen maanden heeft geteisterd, en over de mogelijkheden om wapengeweld en wapenbezit verder te bestrijden.