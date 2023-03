Premium Het beste van De Telegraaf

’Als hij was opgestaan had ik hem in zijn kruis getrapt’ Kapster Corrie (74) uit Landgraaf werkt overvaller tegen de grond

Door Thijs de Veen Kopieer naar clipboard

De kapperszaak van Corrie de Pee bestaat deze week 51 jaar. Ⓒ De Limburger

Landgraaf - Een man die even voor 13.00 uur donderdag Kap- en Schoonheidssalon Corrie in Landgraaf overviel, is door de 74-jarige eigenaar tegen de grond gewerkt. Eigenaar Corrie de Pee liet zich niet kennen, waarna de dief tot inkeer kwam en zijn arrestatie in de zaak afwachtte.