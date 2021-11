Fitnesscentra krijgen huilende mensen aan de lijn: ’Ik wil gewoon kunnen sporten’

Premium Binnenland

Boete voor bramen plukken: wat mogen we meenemen uit het bos en wat niet?

Een handje bramen plukken in de bossen van Staatsbosbeheer? Meestal geen probleem. Twee kilo paddenstoelen plukken voor je restaurant? Dat kan je op een forse geldboete of zelfs celstraf komen te staan, ondervond een chef-kok uit Den Helder deze week. Het roept de vraag op: wat mogen we meenemen uit...