Groep onruststokers bekogelt Groningse politie met stenen

Een groep van ongeveer 60 man hield zich ’vervelend’ op in de Herestraat in de binnenstad, meldt de politie. Op verschillende plekken ontstonden vechtpartijen en de sfeer is nog steeds grimmig. „Wij zijn met meerdere eenheden ter plekke en werden belaagd met flessen en stenen.”

Agenten met wapenstok en een politiehond probeerden de winkelstraat leeg te ruimen en de rellende jongeren uit elkaar te drijven. „Er is door ons een charge uitgevoerd. De groep verspreidde zich maar kwam even later terug.”

De politie weet niet wat de oorzaak van de ruzies is. Ook is er nog geen informatie of er aanhoudingen zijn verricht of mensen gewond zijn geraakt.