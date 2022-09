Jeroen (48) wil mobieltje uit rioolput vissen maar bekoopt dat met zijn leven: ’Hij was héél voorzichtig’

Voor Jeroens ouders, Marc De Smet (73) en Christine De Cooman (71), en zijn vriendin Ilse De Roeck is zijn tragische dood onwezenlijk. „Tijdens kermis Oudenhove waren we weggeweest naar café ’N haze”, vertelt Ilse, de liefde van Jeroens leven. „Ik was vroeger naar huis vertrokken. Op het moment dat hij naar huis wilde gaan, bood een vriend hem nog een lift aan. ’Laat me eerst nog mijn spa opdrinken en dan breng ik je’, had die gezegd. Jeroen wilde blijkbaar niet wachten en wandelde alleen naar huis. Volgens de politie moet zijn smartphone in de riool in de Oudenhovestraat, niet zo ver van de Processieweg, gevallen zijn.”

Jeroen moet het riooldeksel geopend hebben en zijn gaan zoeken naar zijn smartphone. „Blijkbaar zijn daarbij gassen vrijgekomen uit de riool, waardoor hij flauwgevallen is. Daardoor zakte hij verder in de riool. Op die manier is Jeroen verdronken. Tussen 23.45 en 0.36 uur heeft hij mij enkele berichten gestuurd. Die had ik op dat moment niet gezien. Het geluid van mijn mobiel staat uit als ik ga slapen”, vertelt Ilse.

Enige zoon

Voorbijgangers zagen Jeroen in de buurt van het ongeluk nog wandelen. „Hij was toen met zijn mobieltje bezig. Die mensen hebben hun auto geparkeerd en toen ze wat later terugkeerden, zagen ze dat Jeroen vastzat in de rioolput. Zij hebben nog tevergeefs geprobeerd om hem eruit te trekken. Toen ze merkten dat dit niet lukte, belden ze bij buurtbewoners aan om hulp te vragen, maar alle hulp kwam te laat.”

„Samen met Jeroen woon ik in de woning van zijn grootouders, een paar honderd meter van het ongeluk. Ook zijn ouders wonen hier in de straat.”

„Jeroen was onze enig zoon”, vertelt zijn moeder Christine De Cooman, kapot van verdriet. „Ik zou graag weten wie Jeroen nog geprobeerd heeft te helpen. Wie hem de eerste hulp geboden heeft. Die mensen mogen altijd contact opnemen met ons. Ik heb geen woorden voor wat er gebeurd is. Vroeger stond ik voor de kleuterklas. Acht van ’mijn kleuters’ zijn ondertussen gestorven. De achtste is nu mijn eigen zoon.”

Café-uitbater

„Onze Jeroen was heel voorzichtig”, zegt zijn moeder. „Hij reed zelfs niet met de auto omdat hij al te veel jonge mensen kent die zijn gestorven in het verkeer. Niet zo lang geleden vierden we onze vijftigste huwelijksverjaardag en zijn we samen nog gaan eten. Dat hebben we toch nog kunnen meemaken.”

„Jeroen heeft een enorme vriendenkring”, zegt vader Marc De Smet. „Van 1991 tot 1995 hielden we samen café De Muite open op het Stationsplein in Zottegem. Jeroen was toen 18 jaar. We hadden onder meer een kaartclub. Het zijn die jongens en meisjes van toen die ons nu massaal berichtjes sturen om ons te steunen.”

Tijdens zijn laatste uitstap was Jeroen samen met zijn beste vrienden. „Hij heeft zich zaterdagavond heel goed vermaakt”, zegt zijn vader. „Zondag zaten ze hier allemaal te huilen. Vroeger gingen we altijd samen naar de zee of naar de Ardennen. Nu is er niets meer.”

„Perfecte pluspapa”

„Jeroen en ik kregen een relatie toen we nog in het middelbaar zaten”, vertelt vriendin Ilse. „We zijn toen anderhalf jaar samen geweest. Nadat ik in 2011 gescheiden was, nam ik opnieuw contact op met hem. Op dat moment had hij ook geen relatie. Nooit gedacht dat onze relatie zo kort zou zijn. Alles deden we samen. Ik zette hem ’s ochtends af bij VC Woods, waar hij als arbeider werkte. Dan reed ik naar Brussel. ’s Avonds deden we samen boodschappen, we kookten samen, poetsten samen, alles deden we samen. Voor mijn twee kinderen was hij de perfecte bonuspappa.”

„Open geen rioolmonden”

Experts benadrukken om zelf geen rioolmonden te openen. Niet de rechthoekige – vaak tussen voetpad en parkeerstrook, maar ook de grote ronde deksels niet die je dikwijls in het midden van de rijbaan vindt. „Zelf je gevallen sleutels of mobieltje uit een rioolputje proberen te vissen, is absoluut geen goed idee.”

„Er kan zich in zo’n riool altijd een ophoping van gevaarlijke gassen voordoen, vaak met als effect dat er in die ruimte amper of geen zuurstof aanwezig is”, beklemtoont Wendy Francken, directeur van Vlario, het Vlaams Kenniscentrum rond rioleringen en afvalwaterinzameling. „Om die reden krijgen mensen die in riolen afdalen om daarin werken uit te voeren een grondige opleiding, en hebben ze tevens altijd gespecialiseerde meetapparatuur bij zich, zodat deze gevaarlijke dampen hun niet verrassen. Vallen je sleutels of mobiel in het riool? Eén advies. Laten liggen.”