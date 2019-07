Russisch toestel dringt luchtruim Zuid-Korea binnen

Archiefbeeld: in januari 2018 drong een Russische Tupolev 160 het Nederlandse luchtruim binnen. Ⓒ EPA

SEOUL - Een militair vliegtuig van Rusland is tot twee maal toe het luchtruim van Zuid-Korea binnengedrongen. Het Aziatische land stuurde als reactie straaljagers de lucht in en loste waarschuwingsschoten, meldt een woordvoerder van het ministerie van Defensie in Seoul.