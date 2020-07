Mondkapje vanaf donderdag overal verplicht in Catalonië

Catalonië, met de stranden en de stad Barcelona als belangrijkste toeristische trekpleisters, wordt de eerste regio die een dergelijke corona-maatregel instelt. Volgens persbureau Reuters is Catalonië de eerste Spaanse regio die tot de nieuwe regel heeft besloten. De maatregel geldt niet voor gezinnen.

Op dit moment is het mondkapje alleen verplicht voor mensen die binnen én buiten niet de anderhalve meter afstand in acht kunnen nemen, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer.

In de regio is het al tot lokale lockdowns gekomen, bijvoorbeeld in de stad Lleida waar 200.000 mensen binnen moeten blijven.