Turnleraar staat terecht voor doden 14-jarige Esmee

Het slachtoffer werd op 31 december door een groepje sporters aangetroffen in een speelparkje aan de Melchior Treublaan in Leiden. Om 13.00 uur die dag werd turnleraar Olivier van de G. (33) aangehouden. De fiets van Esmee werd een paar dagen later teruggevonden in de Van Riebeeckhof in Leiden.

Het OM verdenkt de turnleraar van moord of doodslag en ontucht. Daarnaast wordt hij verdacht van het bezit van kinderporno. Het gaat om 275 bestanden op de computer die Van de G. van internet zou hebben gehaald.

De turnleraar heeft toegegeven dat hij een seksuele relatie had met Esmee en dat zij bij hem thuis kwam. Ze stuurden in het jaar dat ze elkaar kenden 25.000 berichten naar elkaar.

Tijdens een „stoeipartij” zou het meisje met de schouders tegen de grond zijn gedrukt. De verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij haar in een soort wurggreep hield, totdat hij constateerde dat ze niet meer leefde. Daarna nam hij het lichaam mee de flat uit, om te verbergen dat hij een relatie met haar had. Zijn advocaat Job Knoester zegt dat er geen sprake is van moord. „Het is gebeurd in een opwelling”, zei de raadsman eerder.

De Leidenaar legde het stoffelijk overschot van het meisje in eerste instantie uit het zicht neer tegen een boom bij een openbare weg, aldus het OM. Hij tilde haar daarvoor op zijn rug. Vervolgens gebruikte hij de fiets van Esmee om het lichaam nogmaals te verplaatsen. „Ook het verplaatsen van het lichaam is gebeurd in een soort waas, een paniekactie”, zei de advocaat tijdens een eerdere zitting.

Van de G. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum.