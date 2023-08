’Kapitein! Wacht aub op ons!’: passagiers lachen om medereizigers die cruiseboot zien wegvaren

Het moest een prachtige reis worden: in negen dagen van Bari langs Mykonos, Istanboel en Corfu terug naar Zuid-Italië. Maar voor twee passagiers begon hun vakantie al met de nodige frustratie: het Italiaanse koppel kwam woensdag te laat opdagen voor het vertrek in de haven van Bari. Daarentegen waren ze wel net op tijd om de MSC Splendida te zien wegvaren.

Andere passagiers op het cruiseschip filmden hoe het koppel nog wanhopig riep om de kapitein. „Is de kapitein daar, alstublieft? Kapitein, wacht alstublieft op ons! Dat kan als je het wil!” Op de achtergrond is te horen hoe sommige passagiers gieren om de wanhoop van het koppel.

Wachten of niet?

„Het was schandalig”, stelt een Britse passagier in een reactie aan de Daily Mail. „We hebben enkel een korte mededeling over twee ontbrekende passagiers gehoord, maar verder niets. Ze zijn ook geen minuut te laat vertrokken. Volgens mij hebben ze weinig tot geen moeite gedaan om te zoeken naar de ontbrekende passagiers.”

Volgens Ugo Patroni Griffi, voorzitter van de lokale havenautoriteit, is het echter onmogelijk voor cruiseschepen om te wachten op ontbrekende passagiers. „De timing is erg strikt, en wijzigingen bijzonder duur.”