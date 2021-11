Britse Bobbi (18) dood gevonden in park: twintigers opgepakt

De jonge vrouw was onderweg naar haar vriend maar kwam nooit aan. De politie heeft bevestigd het lichaam van Bobbi te hebben ontdekt in een bebost gebied in de buurt. Ze zou zijn vermoord, meldt The Daily Mail. Twee twintigers uit Plymouth in het zuidwesten van Engeland zijn opgepakt en zitten vast.

Het lijk werd gevonden op basis van tips die de politie kreeg. Eerder werden haar koptelefoon en tabak bij een bushalte gevonden door de forensische opsporingsdienst. Bij die halte zou ze op de bus stappen naar het centrum van de stad. Zover zou het nooit komen.

De broer van Bobbi noemt haar een ’prachtig en getalenteerd’ mens. „Dit heb je niet verdiend. (...) Rust zacht”, schrijft hij op sociale media.