Hoge energieprijs drama voor slager

Premium Columns

Tot nu toe laat het kabinet onvoldoende urgentie zien rond financiële nood huishoudens

De gestegen energieprijzen hakken er zo hard in dat talloze huishoudens in de problemen kunnen komen. In het uitgelekte koopkrachtpakket draait het kabinet weliswaar aan allerlei fiscale knoppen om vooral de laagste inkomens enigszins te ondersteunen. En desondanks waarschuwt de energiesector ervoor...