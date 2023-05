Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Achterhaald communicatiesysteem brengt hulpdiensten in gevaar

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Een groter hoofdpijndossier dan C2000 is er bijna niet voor hulpdiensten. Sinds de introductie van het allesomvattende communicatiesysteem in 2004, dat er juist voor moest zorgen dat hulpverleners snel met elkaar kunnen overleggen in noodsituaties, is er van alles mis mee. Het hapert en agenten kunnen elkaar gewoon niet verstaan als ze in de buurt van inferieure omvormers van zonnepanelen komen. De problemen zijn inmiddels al drie jaar bekend bij de autoriteiten.