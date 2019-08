Repatriëring van Rohingya loopt spaak

Rohingya-kinderen knikkeren in een Bengaals opvangkamp, vlakbij de grens met Myanmar. Ⓒ Foto AFP

Bangkok - Morgen is het twee jaar geleden dat het leger van Myanmar de Rohingya-minderheid met bruut geweld uit het land begon te verdrijven. Bijna een miljoen vluchtelingen zitten nog steeds in modderige en overvolle vluchtelingenkampen net over de grens in Bangladesh te wachten op gerechtigheid en wat de toekomst brengen zal.