Plotseling duikt er porno op tijdens een schoolles via video

Leerlingen van een klas van het Erasmus College kregen ineens heel ander beeld te zien dan dat van hun leraar, bevestigt directeur-bestuurder Roderik Rot aan OmroepWest. De school vermoedt dat door een hack binnen videobel-app Zoom ineens leerlingen porno zagen, en heeft direct de ‘Zoom-lessen’ gestaakt.

’Zoom-bombing’

In de Verenigde Staten waarschuwde de FBI ruim een week geleden al dat ‘zoom-bombing’ opvallend populair werd. Er kwamen meldingen uit het hele land, waarbij mensen die een videogesprek hielden, ineens geconfronteerd werden met porno, racistische afbeeldingen of mensen die hen beledigden. En ook in de VS bleken scholen het slachtoffer. Zo werd een online les binnengedrongen door iemand die zijn hakenkruistattoo’s liet zien en werd een andere leraar plots uitgescholden door een hacker die tot overmaat van ramp ook nog eens het woonadres van de docent opdreunde.

Afgrendelen

De FBI raadt aan meetings af te grendelen met een wachtwoord of via een toegangscontrole, de link niet te delen en te zorgen dat alleen de host kan ‘screensharen’.

Het lastige is dat scholen dankzij de coronacrisis ineens halsoverkop digitaal les moesten gaan geven, vertelt een woordvoerder van de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. Sommige scholen waren al jaren bezig met een digitale lesomgeving te ontwikkelen en konden dan vaak extra privacyvoorwaarden neerleggen bij de ontwikkelaar. ,,Maar andere scholen moesten van de ene op de andere dag op afstand gaan werken’’, aldus de woordvoerder.

Minutieus

En zie dan maar eens minutieus het privacystatement van Hangouts, Zoom of Jitsi door te nemen. Bovendien is er weinig keuze: je moet iets. En dan ligt een praktische keuze voor de hand; als een app handig werkt, is dat de eerste optie. ,,Dat er ineens porno te zien is, dat willen we uiteraard niet. Dat is simpel. Gelukkig zijn er weinig gekke voorvallen geweest’’, aldus de VO-raad.

De organisatie vaart op de informatie die Kennisnet levert. Dat geeft tips over hoe digitaal les te geven. De woordvoerder weet tegelijk dat Zoom enorm populair is geworden, en in korte tijd ook in opspraak is geraakt. ,,Je ziet dat Zoom nu het privacybeleid heeft aangepast.’’

Populaire apps

Vorige week schreef De Telegraaf al over de verschillende populaire apps die worden gebruikt voor videobellen en digitale meetings. Daarbij valt op dat veel apps op grote schaal data verzamelen, soms zelfs meeluisteren of beelden kunnen veiligstellen, zonder dat de gebruiker het door heeft. Experts raadden aan goed te letten op de voorwaarden, of het gesprek versleuteld is, en bovendien een goede aanbieder te gebruiken.

Het Erasmus College in Zoetermeer laat woensdagmiddag in een update weten dat ook veel ouders met een ICT-knobbel hun hulp hebben aangeboden ‘na de eerste update’. ,,We hopen dat we daar op een iets later tijdstip gebruik van mogen maken. Op dit moment kijken we welk programma het veiligst, het snelst en het makkelijkst in gebruik kan worden genomen.’’

Het Erasmus College was woensdagmiddag niet bereikbaar.