Op terrassen maximaal twee per tafel buiten eigen huishouden

Willen niet-essentiële winkels straks weer zonder afspraak klanten kunnen ontvangen, dan geldt waarschijnlijk een maximum van 1 klant per 25 vierkante meter. Grote winkelcentra moeten stewards inzetten om wachtende klanten te wijzen op de regels en rijen buiten de winkel in goede banen te leiden.

Winkels met meer dan 10 klanten moeten een ’zichtbaar deurbeleid’ voeren: het tellen van winkelmandjes is daarvoor niet genoeg. Ook cafés worden medeverantwoordelijk voor de handhaving van de coronaregels rondom hun terrassen. Zoals er nu uitziet, mogen de terrassen aanvankelijk slechts van 12 tot 18 uur geopend zijn. Per tafel mogen maximaal twee mensen uit verschillende huishoudens zitten, of meerdere personen uit hetzelfde huishouden.

Het Veiligheidsberaad, waarin de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s overleggen met ministers Grapperhaus (Justitie) en De Jonge (Volksgezondheid), moet nog instemmen met de voorwaarden.

Er is een goede kans dat de eerste stap van het openingsplan op 28 april wordt gezet. Dat betekent behalve heropening van de terrassen en de winkels dat de avondklok stopt en de bezoekregeling van maximaal 1 naar 2 per dag gaat. Het hoger onderwijs kan sowieso al vanaf 26 april weer een dag per week fysiek les geven.

OMT verdeeld over versoepelingen

Vanuit het demissionaire kabinet klinken maandag positieve geluiden door over het doorgaan van de versoepelingen. Zo zei minister Grapperhaus positieve signalen te hebben gezien. Het kabinet hakt dinsdag definitief de knoop door over de versoepelingen, die avond is dan weer een persconferentie.

Afgelopen zondag in het Catshuis waren de aanwezige leden van het Outbreak Management Team nog verdeeld over de versoepelingen. Beddenbaas Ernst Kuipers en RIVM-directeur Jaap van Dissel lieten er zien dat de piek in de ziekenhuizen bereikt lijkt. Daarop besloten premier Rutte en coronaminister De Jonge dat het verantwoord is om de eerste voorzichtige versoepeling door te voeren.