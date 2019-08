’Gekidnapte miljonairsvrouw nog in leven’

Er zou contact zijn geweest met de ontvoerders. „We kregen informatie die alleen de kidnappers kunnen hebben”, zegt advocaat Svein Holden.

Anne-Elisabeth Falkevik is sinds 31 oktober spoorloos. Ze werd vermoedelijk in de badkamer van haar woning in Lørenskog, een voorstad van Oslo, overvallen en ontvoerd.

De daders hadden hun slachtoffer zorgvuldig uitgekozen. Het echtpaar Hagen woont niet alleen op een bijzonder afgelegen plek, het stel is ook schatrijk. Echtgenoot en ondernemer Tom Hagen staat op de 172ste plaats in de lijst van rijkste Noren, met een geschat vermogen van omgerekend zo’n 174 miljoen euro. Haar ontvoerders lieten een brief achter waarin ze losgeld in bitcoins eisten. Omgerekend zou het om ruim 9 miljoen euro gaan.

Volgens Noorse media maakte Hagen al ruim 100.000 euro over in ruil voor een teken van leven. Kort daarna moest hij nogmaals 10 miljoen kronen overmaken, omgerekend 1 miljoen euro. Of hij dat gedaan heeft, is niet bekend.

Spoorloos

Intussen is de vrouw al 300 dagen spoorloos. In juni maakte de politie bekend dat de speurders ervan uitgingen dat de vrouw vermoord werd en dat haar ontvoering in scene gezet werd.