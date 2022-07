Van der Valk biedt excuses aan voor protestvlag, maar staat ’volledig achter boeren’

De omgekeerde vlag is het symbool van de boerenprotesten en in bredere zin anti-overheidssentiment. De driekleur op zijn kop geldt als omstreden omdat ook complotdenkers er ten tijde van de coronademonstraties mee zwaaiden en veteranen het als uitermate kwetsend ervaren dat er zo wordt omgesprongen met ons nationale symbool.

Onder de afbeelding op de meters hoge muurkrant staat de boodschap: ,,Van der Valk exclusief steunt de boeren.” Op Twitter krijgt de actie zowel bijval als afkeurende reacties. Zo laat Kamerlid Wybren van Haga van BVNL weten ‘diep respect te hebben’ voor Van der Valk hotels en schrijft twitteraar Yvonne Valk: ,,Eindelijk een NEDERLANDS bedrijf die zijn kop uitsteekt!”

Tegelijkertijd mag de uiting op de hotelgevel langs een van ’s lands drukste snelwegen ook rekenen op afkeuring. Twitteraar Ton Haex geeft te kennen de boeren die het anders willen te steunen, maar gerommel met de vlag niet. ,,Van der Valk kan het voorlopig schudden met het kopje koffie in de rust. #Vlagzoalshethoort.” Hij is niet de enige. Meer mensen laten weten de hotels en restaurants met de toekan voorlopig te mijden.

Verklaring van hotelbaas

Rond het middaguur kwam Van der Valk via een extern ingehuurde woordvoerder met een verklaring. Daarin stelt ondernemer Bill van der Valk dat hij ’volledig achter de steunbetuiging aan de Nederlandse boeren staat’ en ze zal blijven steunen mits ze zich aan de regels van het demonstreren houden. ,,Als Van der Valk hopen we dat de overheid samen met de boeren tot verstandige en goede oplossingen komt”, reageert de hotelbaas. ,,Het omdraaien van de vlag was een ongelukkige keuze van ons, hiervoor excuses”, voegt hij er echter aan toe.

,,De familie Van der Valk is al meer dan 100 jaar in bezit van meerdere boerderijen en boerenbedrijven, zij begrijpen de situatie en gedachten van de boeren”, staat in de verklaring als motivatie voor de deelname aan het landelijke boerenprotest van vrijdag 15:00 uur. ,,Wij houden ons verder afzijdig van politieke discussies, dit hebben wij de laatste jaren altijd gedaan!”