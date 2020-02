WHO: ’Het sluiten van grenzen werkt niet’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

WASHINGTON - Eigenbelang lijkt het bij de bestrijding van het coronavirus te winnen van samenwerking en solidariteit. Dat is een breuk met het recente verleden toen onder aanvoering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) broederlijk werd samengewerkt. Nu lijkt de WHO een roepende in de woestijn. De organisatie vreest dat een reeks aan beschermende maatregelen op nationaal niveau het virus alleen maar helpen zich verder te verspreiden.