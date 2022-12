Bestuurder gaat met bijrijder op de vuist nadat auto van de weg raakt; man aangehouden

Roermond - De politie heeft zondagochtend in Roermond en man opgepakt nadat deze met zijn auto van de weg was geraakt en in de berm was terechtgekomen. De man ging na het ongeval op de vuist met zijn bijrijder.