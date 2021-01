Gevangenen in bajes Ter Apel in opstand tegen nieuwe wet en coronaregels

In de bajes in Ter Apel zijn zondag 18 gedetineerden in opstand gekomen. Ⓒ Boudewijn Benting

Ter apel - In de Penitentiaire Inrichting (PI) in Ter Apel zijn zondagavond 18 gedetineerden in opstand gekomen. Dit omdat ze het niet eens zijn met een nieuwe en de strenge corona-maatregelen in de bajes.