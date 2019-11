Laurent is 9 jaar en studeert al aan de universiteit

Laurent Simons is 9 jaar en heeft een superbrein. Ⓒ Raymond Lemmens

Hij legt dezelfde examens af als alle andere studenten, moet net als iedereen een bachelorproef indienen in het Engels én doet dat allemaal in negen maanden tijd in plaats van drie jaar. Laurent Simons is nog geen 10 jaar, maar toch zal het wonderkind uit Oostende – als alles goed gaat – binnen enkele weken in Nederland zijn universitair diploma ’electrical engineering’ op zak hebben.