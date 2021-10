Israël opent vanaf november grenzen voor gevaccineerde toeristen

In augustus en september kampte Israël met een flinke stijging van het aantal besmettingen, dagelijks werden er meer dan 10.000 gemeld. Inmiddels is het aantal besmettingen gedaald tot enkele honderden per dag. Minister-president Naftali Bennett kondigde vorige week al aan dat de maatregelen aan de grens versoepeld zouden worden.

Israël heeft als eerste land ter wereld een succesvolle vaccinatiecampagne uitgerold om mensen een boosterprik te geven. Meer dan 3,9 miljoen inwoners van het land kregen sinds de zomer een derde prik.

Reizigers naar Israël moeten naast een vaccinatiebewijs voor vertrek en bij aankomst ook nog altijd een negatieve coronatest overleggen.