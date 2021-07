Turkije houdt schip met 200 migranten tegen op weg naar Europa

Het schip werd tegengehouden op de Egeïsche zee. Aan boord waren 231 vluchtelingen, van wie er 200 uit Afghanistan kwamen. De rest kwam uit Syrië, Iran, Eritrea en Pakistan.

Nieuwe stroom

De afgelopen weken heeft Turkije te maken gehad met een nieuwe stroom Afghaanse migranten, die via de grens met Iran het land betreden. Sinds het vertrekken van internationale militaire partners uit Afghanistan, laait geweld in het land op en veroveren de Taliban veel gebieden. In de afgelopen week hielden Turkse autoriteiten ruim 1500 migranten aan.