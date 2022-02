Poetin laat superjacht razendsnel terugkeren uit angst het te verliezen door westerse sancties

Premium Binnenland

Oud-Strijders Legioen waarschuwde altijd al voor de Russen: ’Het waren profetische woorden’

’Liever een raket in de tuin dan een Rus in de keuken.’ Toen stickers met deze tekst midden in de Koude Oorlog in het straatbeeld verschenen, lachten tegenstanders van atoomwapens er wat schamper om. Veertig jaar later na dato blijkt de tekst echter profetisch, zo menen de verspreiders van toen: „Po...