Verkiezingsavond escaleert: riemen en fietsen als wapens na sluiten Turkse stembus in RAI

AMSTERDAM - Wat het einde van de stemmingen in de RAI voor de Turkse presidentsverkiezingen moest worden, veranderde zondag in een chaotische nacht met rellen tussen aanhangers en tegenstanders van de zittende president Erdogan. De Turkse Nederlanders die hun stem hadden uitgebracht gingen met elkaar op de vuist, relschoppers bestormden het gebouw, agenten moesten ingrijpen met politiehonden en uiteindelijk was zelfs de ME nodig om de rust terug te brengen in en rond het Amsterdamse congresgebouw.