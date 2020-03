Bewoners Wilp maken leuk uitje van verplichte evacuatie

Het gaat om bijna 1000 personen op 427 adressen in met name Wilp, gemeente Voorst. Verder is er een handjevol evacueerden woonachtig in het buitengebied van Deventer. Zij moesten de woning uiterlijk om 7 uur zondagochtend verlaten hebben. Hierop wordt door agenten en legerpersoneel, onder meer met drones, gecontroleerd. „Er zijn drie zones. In de zone die het meest dicht bij de bom is, moeten de bewoners écht weg”, aldus een agent die bij het ochtendgloren de evacuatie begeleid. „Wie medewerking weigert, kan in principe opgepakt worden. Daar gaan we niet vanuit, want het is voor ieders eigen bestwil, maar toch.”

Wilp wordt ontruimd vanwege de 'vliegende bom' V1 uit WOII, agenten gaan huizen langs om er zeker van te zijn dat mensen vertrokken zijn Ⓒ De Telegraaf

De bewoner van ’huize Weltevree’, aan de rand van het Gelderse dorpje, zegt alle maatregelen wel wat overtrokken te vinden en wacht tot vlak voor zevenen. „Ze hebben alle registers opengetrokken”, zegt de Wilpenaar verwijzend naar alle hulpdiensten die op dat moment langs zijn voordeur rijden.

Een andere bewoonster is gisteren al tezamen met haar zoon en alle huisdieren naar familie gegaan, zegt ze. „Ja, het is niet niks”, verzucht Lotte Schram de Jong met een glimlach. „Je moet toch flink wat meenemen voor één zo’n bijzonder dagje.”

Bom bevat nog complete springlading

De ’vliegende bom’ die ontmanteld moet worden, werd gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog en bevat nog een complete springlading. Dat is in januari gebleken, na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. Het onbemande straalvliegtuig, met 935 kilo explosieven aan boord, werd in november aangetroffen bij werkzaamheden voor de verbreding van de A1. De EOD spreekt van een „unieke klus” en laat op de vindplaats drie ontstekers ploffen. Daarna wordt de springlading in stukjes uit het toestel gehaald. Dit zal vervolgens elders tot ontploffing worden gebracht.

Lodewijk Lagerweij is één van de evacués en ontvangt vandaag een kleine tweehonderd familieleden, buren en andere dorpsgenoten in zijn nabijgelegen horecazaak de Deventer Buitensociëteit. „Ik moest ook vluchten”, grapt de ondernemer. „Mijn huis staat naast de kerk en ik sta ook op de lijst van verplichte ’verhuizers’. Ach ja, gelukkig is het maar voor één dagje.” Lachend: „Als dit alles is...”

Ontbijt voor geëvacueerde dorpelingen

Burgemeester Jos Pennix van Voorst doet vanmorgen ook een ronde langs de tafels vol geëvacueerde dorpelingen, die met z’n allen gezellig aan het ontbijt zitten, en maakt overal even kort een praatje. „Is het een beetje leuk? Bevalt het een beetje?”, informeert hij. Pas vanavond om 19 uur mag iedereen terug, mits alles volgens plan verloopt. „Ik denk dat het wel goed komt”, laat Pennix van Voorst zich zorgzaam ontvallen.

Ontstekers moeten „zonder enige vorm van schok” uit V1

Het verwijderen van de drie ontstekers uit de V1 die bij Deventer is gevonden, is het gevaarlijkste deel van de klus waar de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zondag aan werkt. „Die moeten met beleid en zonder ook maar enige vorm van schok worden verwijderd”, aldus majoor Peter Zaal van de EOD.

De ontstekers in de V (Vergeltungswaffe) 1 zijn uiterst gevoelig voor trillingen. De bom is door een mechaniek op scherp gesteld zodra die door de Duitsers werd afgevuurd in de Tweede Wereldoorlog. Een ander mechanisme moest zorgen voor detonatie, maar dat is destijds niet gebeurd. Bij aanraking van de ontstekers zou het mechanisme alsnog kunnen gaan werken en zou de bom kunnen ploffen.

935 kilo springstof

Het weghalen van de ontstekers moet zondag voor de middag klaar zijn. Volgens een woordvoerder van de gemeente Deventer verloopt de klus tot nu toe volgens planning. De ontstekers worden in het weiland waar de ’vliegende bom’ ligt tot ontploffing gebracht. Pas daarna begint de EOD aan het verwijderen van de 935 kilo springstof aan boord van de V1. Die lading springstof wordt naar een andere plek gebracht om daar te exploderen.

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) uit België is achter de hand op de landmachtkazerne in Soesterberg. Zij komen in actie als de EOD assistentie nodig heeft. Elf EOD'ers werken aan de klus langs de A1. Defensie houdt met een onbemand vliegtuigje met een warmtecamera in de gaten of er niemand in het ontruimde gebied komt. Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat er geen weg- en waterverkeer in de buurt van Deventer is. Dat is volgens de EOD allemaal nodig om te voorkomen dat er enige beweging is op cruciale momenten tijdens de ontmanteling.