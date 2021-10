Coronaprotest op de Dam: galg en doodsbedreiging voor Hugo de Jonge

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Inter Visual Studio

AMSTERDAM - De demonstratie in Amsterdam tegen de coronaregels is afgelopen. De meeste actievoerders zijn van de Dam vertrokken. Aan het eind van de betoging was een helikopter opgestegen om beelden te maken van de mensenmassa. Dit toestel was ingezet door de organisatie van het protest.