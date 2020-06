Schokkende details over grote kindermisbruikzaak Münster

De Duitse politie arresteerde elf mensen op verdenking van betrokkenheid bij een grote landelijke kindermisbruikzaak. De zaak kwam aan het licht na onderzoek door de politie van Münster. De politie heeft ook drie kinderen als slachtoffer geïdentificeerd. Zij zijn 5, 10 en 12 jaar oud. De hoofdverdachte is een 27-jarige man uit Münster.

Lewe: „Onze aandacht en gedachten zijn bij de kinderen, die nu in veilige faciliteiten zitten en daar uitgebreide professionele hulp krijgen.”

Jeugdzorg van de stad Münster had contact met de familie van een van de slachtoffers. Het gezin was van 2015 tot 2016 bij de autoriteiten bekend, „omdat de stiefvader van het kind was opgevallen vanwege het bezit en de verspreiding van pornografische gegevens”, aldus een gemeentewoordvoerder. Gedurende deze tijd had jeugdzorg contact met het gezin.

In 2015 zag de familierechter geen reden het kind bij zijn ouders weg te halen. Burgemeester Lewe: „We kunnen alleen een beoordeling maken als de feiten voldoende duidelijk zijn.”

Tuinhuisje

De politie doet onderzoek in een tuinhuisje in Münster. Daar zouden vier mannen urenlang afwisselend twee jongens hebben verkracht. De 27-jarige hoofdverdachte zou de mannen de tienjarige zoon van zijn partner aan hen hebben gegeven. Het tweede slachtoffer was naar verluidt de zoon (5) van een verdachte uit Staufenberg in de deelstaat Hessen.

De hoofdverdachte bood foto’s en video’s aan van de misdaden op het Darknet. Dat kwam naar voren na onderzoek van een harde schijf, die de onderzoekers verstopt in een nepplafond vonden.

500 terabyte

De zaak werd vrijdag bekend nadat verdachten in verschillende deelstaten waren gearresteerd. Onderzoekers hebben nu meer dan 500 terabyte aan goed gecodeerd materiaal veiliggesteld. Na evaluatie van de eerste gegevens zijn politie en officieren van justitie van mening dat slechts een klein deel van de vermeende misdrijven bekend geworden is. Van de elf gearresteerden zitten er zeven nog vast.

De hoofdverdachte, volgens de krant Bild gaat het om Adrian V., is een IT-specialist. In de kelder van de hoofdverdachte vond de politie een volledig uitgeruste serverruimte. Volgens de eerste bevindingen is het opslagvolume van de in beslag genomen gegevens meer dan 500 terabytes.