Leeuwarder (50) overleden na schietincident binnenstad Groningen

Tactiek Poetin: ‘Deze steden worden volledig aan gort geschoten’

Dreigende taal van de Vladimir Poetin. De Russische president zei in een toespraak dat zijn land nog niet eens echt is begonnen met de oorlog en richtte zich in zijn speech nadrukkelijk op het Westen. Patrick Bolder van het HCSS legt uit hoe we de dreigementen moeten interpreteren.