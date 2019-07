Half miljoen auto’s nog op winterbanden

Bovag inspecteerde de afgelopen dagen 1.138 auto’s in Eindhoven, Utrecht en Zwolle. Tom Huyskens van Bovag: „Bij zestig voertuigen werden winterbanden aangetroffen, die zijn gemaakt van zachter rubber en zijn bedoeld voor meer grip op een koud of besneeuwd wegdek.”

„Bij deze extreme hitte slijten deze banden sneller, zorgen voor meer rolweerstand en daarmee voor meer brandstofverbruik wat slecht is voor het milieu. Bovendien heeft de hitte een negatieve invloed op de wegligging van de auto, hetgeen voor gevaarlijke situaties kan zorgen als er geremd moet worden”, meent Huyskens.

Bovag vindt het onvoorstelbaar dat de automobilisten niet overgaan tot een bandenwissel. „Ze brengen niet alleen zichzelf maar ook andere weggebruikers in gevaar met dit gedrag”, stelt de zegsman. „Al bij een temperatuur van 15 graden doet een remmende auto bij 50 km/u er twaalf meter over voordat hij stilstaat. Met winterbanden doet hij daar drie meter langer over. Maar bij de extreme temperaturen van deze week duurt een noodstop wel twintig meter.”

Opvallend bij de inspectie was wel dat steeds meer auto’s zijn uitgerust met vierseizoenenbanden.