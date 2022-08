Amerikaanse miljonair schiet vrouw dood tijdens jacht op luipaard: ’Ging per ongeluk’

Na twee weken, toen Bianca haar koffers aan het inpakken was in hun jachthut in het Kafue National Park, werd ze echter fataal getroffen door een kogel uit het Browning-geweer. Haar echtgenoot verklaarde achteraf dat het geweer per ongeluk was afgegaan tijdens het inpakken en dat hij op dat moment in de badkamer was.

Hoewel Rudolph overtuigd bleef van zijn onschuld, kwam het toch tot een proces. Aanklagers beschuldigden hem ervan dat hij zijn vrouw om het leven had gebracht om het geld van haar levensverzekeringen - goed voor 4,8 miljoen euro - op te strijken en om bij zijn minnares Lori Milliron te kunnen zijn.

Volgens zijn advocaat David Markus had Rudolph echter geen financieel motief om zijn vrouw uit de weg te ruimen. Daarvoor verwezen ze naar de gerechtelijke documenten, waaruit blijkt dat de man een tandartspraktijk heeft in de buurt van Pittsburgh, met een waarde van ruim tien miljoen dollar.

’Voortdurend ruzie om geld’

Toch is Rudolph nu veroordeeld voor moord én verzekeringsfraude. De aanklagers hadden volgens de jury dan ook voldoende aangetoond dat de beweringen van de man onmogelijk kunnen kloppen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het schot - dat Bianca recht in het hart trof - van ongeveer een meter afstand werd afgevuurd. Ook het feit dat Rudolph zijn vrouw snel had laten cremeren in Zambia, wekte argwaan, net als de beweringen van een vriend van Bianca die verklaard had dat het koppel „voortdurend ruzie maakte om geld.”

De strafmaat voor de tandarts moet nog worden bepaald, maar ook Lori Milliron is ondertussen schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan moord, belemmering van de rechtsgang en meineed. „We zijn enorm teleurgesteld”, aldus advocaat Markus.