Nederlandse ondernemers in Tirol klaar voor ’invasie’: ’Iedere dag is één groot feest’

Mariëlle (37) is directeur van Hotel Corona: ’Toch maar niet de naam veranderd’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Mariëlle van der Hilst (37), directeur van Hotel Corona. Ze is getrouwd met Kilian (39) en heeft een zoon, Kai (2).