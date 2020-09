Eerste coronabesmetting in grootste vluchtelingenkamp Griekenland

In Moria worden bijna 13.000 asielzoekers opgevangen, veel meer dan waar het kamp voor bedoeld is. De drukte heeft geleid tot onhygiënische toestanden. Veel migranten slapen noodgedwongen in tentjes in de omgeving van het kamp.

Lesbos ligt vlak bij de Turkse kust. De afgelopen jaren arriveerden er grote aantallen asielzoekers die Europa probeerden te bereiken. Die toestroom van migranten heeft geleid tot onrust onder de plaatselijke bevolking. Sommige inwoners vinden dat onevenredig veel mensen worden opgevangen op hun eiland.