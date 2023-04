In dit Amerikaanse stadje zijn verkiezingen beslist met dobbelstenen: ’Eerlijker dan kop of munt’

Bij de verkiezingen voor de nieuwe burgemeester van het kleine dorpje Sister Bay in het Amerikaanse Wisconsin moesten de kandidaten twee keer kijken toen ze de uitslag onder ogen kregen. Zowel Rob Zoschke, als Nate Bell hadden 256 stemmen achter hun naam staan. Maar één van hen moest uiteindelijk wel de functie op zich nemen en dus was er wel degelijk een winnaar nodig.

En die werd uiteindelijk op een bijzondere manier bepaald. Volgens de kieswet in de staat zou de winnaar uiteindelijk gekozen worden na ’een kansspel’. De dorpssecretaris haalde daarom de dobbelstenen tevoorschijn. Zoschke en Bell moesten dobbelen om het eindresultaat van de verkiezing. Uiteindelijk was het Bell die met 6-2 won. „Het trok veel aandacht omdat het uniek is dat zoiets geregeld wordt met een kinderspelletje”, vertelde secretaris Heidi Teich aan de BBC.

Andere opties

Er waren nog andere opties naast het dobbelspelletje. Zo mocht er ook een naam uit een hoed getrokken worden, konden ze strootje trekken of kon er een spelletje kop of munt gespeeld worden. „We vonden dat als je een munt opgooit en een kandidaat een kant kiest, de andere kandidaat geen andere keuze heeft dan de andere kant te kiezen”, legt Teich uit. „Bij een dobbelsteenworp mogen ze alle twee op een bepaalde manier meedoen.” Opvallend is wel dat de twee kandidaten niet fysiek aanwezig waren toen er met de dobbelsteen gegooid moest worden. Twee plaatsvervangers uit het stembureau namen daarom hun plaats in.

Zoschke volgde het evenement via Teams en zag zo hoe hij uiteindelijk de verkiezing verloor. Iemand uit zijn achterban liet achteraf weten dat zijn dochter niet had kunnen stemmen omdat ze een doktersbezoek gepland had in een andere stad. Een andere kon geen vrije dag krijgen op het werk en kon daardoor niet gaan stemmen. „Maar ik geloof dat mijn tegenstander ook zulke telefoontjes gehad heeft”, zei hij. Een hertelling zal hij niet aanvragen. „Ik laat me niet meeslepen door een stem hier of een stem daar, want er waren nog 256 mensen die op de ander stemden”, zei hij. „Ik heb er vrede mee.”