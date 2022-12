Premium Het beste van De Telegraaf

Hakken in het zand Het Iraanse regime wijkt niet en houdt vast aan bikkelharde lijn

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Ebrahim Raisi op de herdenking van Iraanse soldaten die stierven in de Eerste Golfoorlog, het gewapende conflict tussen Irak en Iran.f Ⓒ AFP

TEHERAN - Van fundamentele hervormingen om de jonge bevolking tegemoet te komen, is in Iran nog lang geen sprake. Het regime blijft met gestrekt been ingaan tegen de demonstranten, die nu al meer dan honderd dagen met gevaar voor eigen leven de straat opgaan. „Wij zullen geen genade tonen”, aldus president Ebrahim Raisi.