23-jarige man rijdt 72 kilometer per uur harder dan is toegestaan: rijbewijs ingenomen

De man had zijn gaspedaal flink ingeduwd en reed 147 kilometer per uur op een stuk waar door werkzaamheden een maximale snelheid van 70 kilometer per uur gold. Na correctie bleek de man 72 kilometer per uur te hard te hebben gereden.

De auto van de man, een grote pick-up van het merk Dodge, is ingenomen omdat het gaat om een snelheidsoverschrijding van meer dan 100%. De verkeersofficier van justitie zal de straf bepalen voor de man uit de gemeente Noordenveld.