Straks doet je mobiele telefoon het misschien niet: ruimtepuin bedreigt communicatiesatellieten

Archiefbeel Nasa. Ⓒ Nasa

Groningen - De ruimte om de aarde verandert langzaam maar zeker in een vuilnisbelt. Onderdelen van afgedankte satellieten die op elkaar botsten razen met grote snelheid door het luchtruim en bedreigen satellieten die internet en mobiele telefoons aansturen. Sterrenkundige Kateryna Frantseva van de Rijksuniversiteit Groningen is een van de drie astronomen die de campagne Protect our skies is gestart.