Amalia neemt zitting in Raad van State

Door onze parlementaire redactie Kopieer naar clipboard

Koningin Maxima naast haar dochter prinses Amalia in de Balzaal van paleis Kneuterdijk. Ⓒ telegraaf video

Den Haag - Kroonprinses Amalia is door haar vader binnengeleid in de Raad van State. Om twee uur trad ze in de voetsporen van Willem-Alexander en haar oma Beatrix, die ook na hun achttiende verjaardag zitting kregen in het Hoog College van Staat. De installatie is in de Grondwet vastgelegd.