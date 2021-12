Prinses Amalia verwelkomd in Raad van State: ’Ik zal nog veel moeten leren’

De installatie is in de Grondwet vastgelegd. „We zijn dankbaar dat u onze dochter op deze hartelijke manier verwelkomt”, sprak de koning in een toespraak tegen de vertegenwoordigers van de Raad. „Het doet mijn vrouw en mij groot plezier in uw midden te zijn, samen met onze oudste dochter. Met trots begeleiden wij haar bij haar intrede in deze Raad, die zo’n belangrijke functie vervult in onze democratische rechtsstaat”, sprak Willem-Alexander.

Voor de deur van Paleis Kneuterdijk stonden enkele tientallen fans en belangstellenden Amalia en haar ouders op te wachten. De prinses en haar vader stapten tegelijk uit de auto, zwaaiden vervolgens met Máxima naar het publiek en poseerden voor de aanwezige fotografen. Amalia liep aan de arm van Willem-Alexander.

’Trachten een goede leerling te zijn’

Amalia mag in de Raad de komende jaren vergaderingen bijwonen en deelnemen aan discussies over wetgeving, ter voorbereiding op haar koningschap. Ze heeft er geen stemrecht. „Het is een eer om hier door u ontvangen te worden”, begon Amalia haar toespraak in een persoonlijk woord aan haar vader. „Ik zeg hier vol overtuiging de woorden van mijn grootmoeder uit 1956 na: nog zeer lange tijd, leden van de Raad van State, zal ik mij beschouwen als uw leerling. Ik zal, bewust van mijn verantwoordelijkheid, trachten een goede leerling te zijn.”

„Sinds gisteren heb ik, zoals onze grondwet dat plechtig formuleert, ’van rechtswege zitting in de Raad van State’. En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht. In de verre toekomst, hoop ik”, begon Amalia, die echter ook beseft dat het „ook morgen” kan zijn.

Hoewel de prinses nu al welkom is, zal het waarschijnlijk nog wel even duren voordat ze regelmatig langskomt. Amalia heeft aangegeven dat ze de komende jaren eerst wil gaan studeren, voordat ze zich volledig stort op de aanloop naar de troon. „Om mijn taak te kunnen vervullen en mij in te zetten voor het koninkrijk, zal ik nog veel moeten leren. Ik realiseer mij hoe weinig ik pas weet over de taken van de overheid, de beoordeling van wetten, het functioneren van het bestuur en de functie van de rechter”, ging Amalia verder.

In een bescheiden persmoment na afloop benadrukte Amalia dat ze net als Beatrix en Willem-Alexander een persoonlijke invulling wil geven aan het koningschap. Ze vermeldde de ’dienstbaarheid en toewijding’ van haar oma en vader. „ Dat is ook iets wat ik mee ga nemen en mijn persoonlijke invulling aan wil geven.”

Wat die invulling precies zal zijn, dat weet Amalia nog niet echt. „Er is geen school waar je leert om koningin te worden. Zoals voor een bakker of een advocaat. Je moet naar het verleden kijken maar ook naar het nu”, aldus de prinses. Ze hoopt dat het koningsschap nog op zich laat wachten en Willem-Alexander het nog een hele tijd blijft doen. „Hè pap?”, hield ze haar lachende vader voor.

„Ik ga vooral studeren nu. Veel vrienden maken En veel ervaringen opdoen”, aldus de prinses. „Er staat een hoop voor mij vast.” En dan, als de plicht roept? „Ik hoop op een dag misschien een goede koningin te worden.”

Troonopvolging

De Raad van State wordt officieel voorgezeten door het staatshoofd, momenteel dus koning Willem-Alexander. Als Amalia koningin wordt, neemt zij het voorzitterschap van hem over. „Het is een persoonlijke verbinding die je de kans geeft om meer inzicht te krijgen in de vraagstukken die belangrijk zijn voor de toekomst van ons land. Een fascinerende en veelkleurige leerschool”, sprak de koning.

De ’binnengeleiding’ van Amalia had plaats in de Balzaal van paleis Kneuterdijk, dat onderdeel vormt van het gebouwencomplex van de Raad van State. Overigens gaat het vooral om een ceremoniële titel. De dagelijkse leiding van het instituut ligt bij de vicepresident van de Raad van State, momenteel D66’er Thom de Graaf.

Prinses Amalia arriveert voor de buitengewone vergadering van de Raad van State.

De laatste keer dat een troonopvolger de Raad kwam versterken was in 1985, toen Willem-Alexander 18 was geworden. De koning heeft „warme herinneringen aan de vele woensdagen die ik hier aan de Kneuterdijk en aan het Binnenhof heb doorgebracht. De verbinding met de Raad heeft niet alleen mijn kennis verdiept en mijn horizon verbreed, ze heeft me ook in contact gebracht met vele wijze en inspirerende mensen. De vruchten pluk ik tot op de dag van vandaag.”

In de Franse tuin achter Paleis Kneuterdijk in Den Haag, waar de ceremonie plaatsvond, heeft Amalia als aandenken een koningslinde geplant.

Het planten van koningslindes is een traditie bij koninklijke feesten. De eerste ’koninklijke’ koningslinde werd in 1898 geplant toen Wilhelmina koningin werd. Ook haar opvolgers, Juliana, Beatrix en Willem-Alexander, plantten bij de troonswisseling een linde.