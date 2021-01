Ook vrouw van Franse president had positieve coronatest

President Macron testte 17 december positief en ging naar eigen zeggen in quarantaine. Maar hij bleek de 24e al geen corona te hebben en is weer gewoon aan het werk. De coronatests geven vaak hele kleine sporen of restanten van het virus aan, ook bij mensen die nergens last van hebben en waarschijnlijk ook niet besmettelijk zijn of dat al lang niet meer zijn.

