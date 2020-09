Man verdacht van moord op vrouw in Insulindestraat Rotterdam

Ⓒ MEDIATV

ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie heeft de 39-jarige man die zaterdag is aangehouden in verband met de dood van een 36-jarige vrouw in de Insulindestraat in Rotterdam-Noord aangeklaagd voor moord dan wel doodslag. De man werd dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot het voorarrest van de verdachte met veertien dagen te verlengen.