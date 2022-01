Oekraïners in Nederland bezorgd: ’Dit is de prijs voor onze onafhankelijkheid’

Buitenland

IS-offensief op gevangenenkamp: honderden extremisten ontsnapt

Een horrorscenario voltrekt zich in het noorden van Syrië, waar Islamitische Staat een grootschalige aanval heeft gelanceerd op een gevangenis waar duizenden extremisten worden vastgehouden. Er woedt al dagenlang een hevige strijd in en rond de overbevolkte faciliteit in Al-Hasaka, waaruit honderden...