Waterschappen willen meer regen

Wie de afgelopen dagen toch even naar buiten ging, alle coronaregels ten spijt, merkte het al snel. De oostenwind was scherp en droog. Sterker nog: de lucht was bijna net zo droog als tijdens de hittegolf van vorige zomer, toen Nederland in een bakoven veranderde en temperatuurrecords sneuvelden.

En regen? Al tijden niet gezien. De laatste serieuze dag waarop het landelijk flink plensde was 10 maart. In de dagen daarna viel soms een buitje, maar maart eindigde kurkdroog. „Het scheelt dat de temperatuur niet zo hoog is, dus daardoor verdampt er niet zoveel vocht. Maar dit moet niet te lang duren”, aldus woordvoerster Jane Alblas van de Unie van Waterschappen.

Sproeiverboden

De afgelopen jaren verliepen kurkdroog, met alle gevolgen van dien. Natuur bezweek of werd ’teruggeworpen in de tijd’, zoals Alblas het omschrijft. Er volgden sproeiverboden, en in 2018 trad zelfs verzilting op door de lage waterstanden. Diezelfde waterstanden speelden de binnenvaart parten. Oogsten brachten niet wat ervan werd verwacht. En dankzij de droogte kent iedereen nu de grafiek van het KNMI die het neerslagtekort in Nederland aangeeft.

Tekst gaat verder onder de foto

2018 was kurkdroog. De normaal door het landschap meanderende Hagmolenbeek bij het Twentse dorp Beckum veranderde door de extreme droogte in een smalle sloot. Ⓒ ANP

Die droogtemonitor gaat woensdag, op 1 april, weer lopen. „We komen nu veel beter uit de winter”, zegt Jaco van Wezel van Weeronline over de droogte. 2018 was kurkdroog, 2019 een jaar met twee gezichten. Waar ’laag’ Nederland de droogte wegwerkte, kon ’hoog’ Nederland met zijn zandgronden alleen maar dromen van natte voeten. Dankzij een natte winter en een verzopen februari zijn ook die tekorten weggewerkt. Al zijn door de droge maart de plassen op de velden weer opgedroogd.

Nog niet op peil

En sowieso is nog niet overal het waterpeil op peil. „Nog altijd kan er in Twente, delen van de Achterhoek en delen van Brabant wel wat bij”, aldus Alblas. Zeker als de temperatuur stijgt, boeren gaan sproeien en de industrie meer water gebruikt om te koelen, ligt nieuwe droogte op de loer. „Wat ons betreft mag er nog best wat regen bij”, aldus Alblas.

Alleen zit dat niet in de verwachting. Zondag viel weliswaar her en der een winters buitje, maar veel stelde het niet voor. April is met gemiddeld 44 millimeter neerslag sowieso een droge maand en voor de komende twee weken staat er weinig regen in de voorspellingen. Pas vanaf de tweede week van april neemt de kans op wat substantiële regen toe.