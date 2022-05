Grote brand verwoest bedrijfspand in Cruquius

Binnenland

Schuur met 30.000 kippen in Overijsselse Varsen afgebrand

In een kippenschuur in de Overijsselse buurtschap Varsen woedt woensdag sinds 05.00 uur een grote brand. Een woordvoerster van de veiligheidsregio vreest dat alle 30.000 kippen in het gebouw zijn omgekomen. „Ik vrees dat er geen kip meer in leven is, want de schuur is grotendeels afgebrand.”