LIVE | Advocaten: Holleeder geen kopstuk van moordbende

Dat stelden zijn raadslieden donderdagmiddag tijdens de eerste dag van hun slotpleidooi in het hoger beroep van de strafzaak in de rechtbank op Schiphol. Justitie eiste vorige week levenslang tegen Holleeder, onder meer vanwege zijn vermeende rol in de organisatie die de drie zouden hebben aangestuurd.

Volg de zaak hieronder via de tweets van Saskia Belleman.

Het Openbaar Ministerie introduceerde het vermeende driemanschap, waarvan Holleeder deel zou hebben uitgemaakt, tijdens de behandeling van het proces door de rechtbank in 2018. Die kwam tot de conclusie dat Holleeder (63) samen met de criminelen Dino Soerel (veroordeeld tot levenslang) en Stanley Hillis (doodgeschoten in 2011) leiding gaf aan een bende die er niet voor terugdeinsde rivalen en andere dwarsliggers uit het leven te schieten. Holleeder had zich mede schuldig gemaakt aan een reeks liquidaties, aldus de rechtbank, en kreeg levenslang.

’Filmisch beeld’

De rechtbank sloeg daarmee de plank volledig mis, aldus Holleeders raadsman Sander Janssen donderdagmiddag. Hij putte uit een reeks getuigenverklaringen, waaruit bleek dat met name tussen Hillis en Holleeder slechts zeer sporadisch sprake was geweest van contact. „En als je kijkt wat betrokkenen uit die tijd zeggen, dan blijkt vooral dat Hillis Holleeder gedoogde. Ze lagen elkaar niet en waren niet op één lijn te plaatsen.”

Hij zei dat het OM „een filmisch beeld” heeft gecreëerd, „een setting waarin je drie mannen aan een tafel ziet praten over leven en dood.” Volgens de raadsman „heeft het zo echter niet gewerkt. Er is nooit zo’n hiërarchische organisatie geweest.” Ook voor een tweemanschap van Soerel en Hillis waaraan Holleeder zijdelings was gelieerd ontbreken concrete aanwijzingen, zei Janssen. Hij vond dat het gerechtshof niet anders kan dan oordelen dat Holleeder nooit onderdeel is geweest van een dergelijke moordbende.

Het pleidooi van Holleeders verdediging duurt in totaal drie dagen. Vrijdag maken de advocaten een begin met de bespreking van de vijf moordzaken, waarvoor Holleeder volgens het OM mede opdracht heeft gegeven.