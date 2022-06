Ministerie: drukte op Schiphol zeer zorgelijk, levert onvoldoende kwaliteit

„Schiphol levert op dit moment niet de kwaliteit die we van de luchthaven verwachten. Het kabinet is voortdurend in gesprek met Schiphol. In die gesprekken dringt het kabinet er bij Schiphol op aan het uiterste te doen om de problemen snel op te lossen”, verklaart het ministerie.

KLM had vrijdag al aangekondigd dit drukke pinksterweekeinde tot vijftig vluchten per dag te annuleren. Het zou hoofdzakelijk Europese vluchten betreffen. Zaterdag liep het aantal wachtende passagiers op Schiphol op. Dat kwam volgens KLM onder meer door „ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud.”

De luchthaven heeft al langer last van lange wachtrijen. Tekort aan personeel is een belangrijke oorzaak van de problemen. Schiphol sloot deze week met de vakbonden een akkoord die personeel meer loon geeft en de arbeidsomstandigheden moet verbeteren.

Daarmee zijn de problemen nog niet direct opgelost. „Schiphol moet aan de slag om medewerkers te werven en te behouden. Er is nog veel werk aan de winkel om te zorgen voor een goede doorstroming van passagiers op Schiphol komende zomer”, aldus het ministerie.

’Operaties weer als gepland’

De KLM verwacht zondag „de operatie weer uit te kunnen voeren zoals eerder gepland”, dus zonder lege vliegtuigen richting Schiphol vanuit Europese bestemmingen zoals op zaterdag, meldt de luchtvaartmaatschappij.

Zaterdag trof KLM deze maatregel omdat het te druk was op Schiphol. Door met name transferpassagiers niet mee te nemen, strandden die reizigers zaterdag niet op de overvolle luchthaven. Hoewel KLM denkt dat ook zondag een drukke dag is op de luchthaven, is het niet de verwachting dat de maatregel nog eens uit de kast gehaald hoeft te worden.

De KLM-woordvoerder kan nog niet tegen De Telegraaf zeggen of en hoe de luchtvaartmaatschappij de reizigers tegemoet wil komen die zaterdag urenlang moesten wachten. Hij wil ook niet ingaan op de kwestie van het baanonderhoud. Schiphol had te weinig baancapaciteit voor noordoostenwind omdat de Aalsmeerbaan eruit ligt door onderhoudswerk. De wind waaide zaterdag uit die richting. Zondagochtend ook, in de loop van de dag draait de wind naar het zuidwesten.