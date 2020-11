Dit spiekbriefje nam Rutte mee naar Trump

Luister de nieuwe aflevering van Afhameren met Wouter de Winther hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts of Spotify:

Ook gaat De Winther in op de goede verstandhouding tussen Rutte en Trump, en hoe onze premier zich voorbereidde op een bezoek aan de Amerikaanse president. Het is de vraag hoe die samenwerking er de komende jaren uit gaat zien.

Dan het verzwaringspakket van het kabinet om de coronacrisis aan te pakken. Er is veel te doen om de avondklok, die wellicht in bepaalde regio’s gaat gelden als het aantal besmettingen daar hoog blijft. Een paardenmiddel wordt het genoemd, en het is de vraag welk effect het heeft. De Winther geeft zijn analyse.

Hij verbaast zich over de mogelijkheid om binnen het Koninkrijk, en dus bijvoorbeeld naar Curaçao te blijven reizen. ,,Onuitlegbaar,’’ aldus de politiek commentator van de Telegraaf. ,,Al ligt de verantwoordelijkheid ook bij de mensen zelf, om goed met alle adviezen om te gaan.’’

Ook het verkiezingsprogramma van de VVD komt aan bod, met daarin een prominente rol voor vertrekkend fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. „Het is vreemd dat het programma wordt gemaakt door iemand die de partij verlaat en hetgene dat hij voorstaat dus niet kan uitvoeren.”