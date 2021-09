’Emotionele’ Jochem Myjer in Zandvoort: ’Nu kunnen wij ook weer los’

Entertainment

Organisatie Paaspop XS blij: bezoekers zijn uitzinnig

De organisatie van Paaspop XS is „heel blij” dat het besloten heeft een minifestival op te zetten. Hoewel er dit weekend in het Brabantse Schijndel maar een fractie van het normale aantal bezoekers welkom is, zit de sfeer er zaterdagmiddag goed in.