Minder vliegen, en meer in de snelle trein

Er schuilt volgens Elbers wel een logistieke uitdaging achter. ,,De bagage moet bijvoorbeeld zonder problemen van vliegtuig naar trein komen en er moeten oplossingen zijn voor verstoringen.” De politiek roept KLM op om te stoppen met vluchten naar Brussel. TUI staakt in 2020 ook al toeristenvluchten naar Parijs.

Volgens Elbers gaat dit niet om bestemmingsverkeer, maar om passagiers die naar elders in de wereld reizen. ,,Daarom is het een experiment. Spannend, want we willen dat die zakenreiziger uit Japan ook zijn overstap kan halen. We staan te boek als punctueel.” Het vrijgekomen slot op Schiphol zal KLM gebruiken voor een extra lange afstandsvlucht.

Volgens NS-baas Roger van Boxtel is de trein tot 700 kilometer een duurzaam alternatief voor auto en vliegtuig. ,,Dat luchtvaart en spoor elkaar vinden in dit doel is grensverleggend en wat mij betreft een opmaat naar meer. We werken met KLM graag verder aan een naadloze overstap.”

Op bestemmingen als Brussel, Parijs, Londen en Berlijn kan de flitstrein volgens Van Boxtel vliegtuig en auto overstijgen. ,,Om op meer bestemmingen vliegen te vervangen door de trein, zijn hogere frequenties, meer capaciteit, kortere reistijden en concurrerende tarieven nodig”, vindt hij. ,,Samenwerken in Europa is essentieel om het internationale spoornetwerk naar een hoger plan te tillen.”

Staatssecretaris: dit is goed nieuws

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) is van mening dat deze ‘verleiding’ van de luchtreiziger om deels de trein te pakken, een mooie eerste stap is. ,,Dat is schoner en comfortabeler en op de korte afstand vaak ook nog eens sneller. Dit smaakt naar meer.”

Wil Schiphol structureel meer treinreizigers kunnen verwerken, dan zal er nog wel heel wat moeten gebeuren aan uitbreiding en veiliger maken van het overvolle NS-station. Dat staat in samenwerking met ProRail en de vervoerregio in de planning.