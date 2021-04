250 euro uitgeloofd voor weggevlogen parkiet in Haaren

Dainty de parkiet is moeder van vijf jongen, die nog gevoed moeten worden, zo vertelt de eigenaresse aan Omroep Brabant. Daarom is een beloning uitgeloofd van 250 euro: „De parkiet is maar veertig euro waard, maar het gaat om de emotionele waarde.”

Hoewel Monique altijd erg secuur is, is het donderdagmorgen toch misgegaan: „Ik haal moederparkiet Dainty er eerst uit. Vanmorgen vergat ik dat en zag ze voor mijn ogen wegvliegen.” Pogingen het dier te vangen liepen op niets uit: Dainty is in paniek weggevlogen.

"Wij hebben geen kinderen, maar parkieten"

Monique doet er nu alles aan om de vogel terug te krijgen: flyeren, posters opgehangen en nu is er dus ook een geldbedrag voor de eerlijke vinder: „Wij hebben geen kinderen, maar parkieten. Ze horen bij het gezin.”